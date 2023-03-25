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НовостиОбщество25 марта 2023 10:09

В выходные 25-26 марта в Самарской области температура воздуха поднимется выше +15 градусов

Синоптики дали прогноз погоды на 25-26 марта 2023 года
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Конец марта порадует самарцев теплой весенней погодой

Конец марта порадует самарцев теплой весенней погодой

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском УГМС рассказали, какая погода будет в Самаре 25-26 марта 2023 года. По прогнозу синоптиков, последний уикенд марта порадует самарцев солнцем и теплой весенней погодой.

В субботу, 25 марта, местами по области может пройти небольшой дождь, однако преимущественно будет солнечно. Днем воздух прогреется до +14 градусов, а в ночь на воскресенье немного похолодает до +7.

26 марта синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков. Воскресенье порадует практически безветренной погодой и температурой воздуха до +16 градусов.

Начало последней рабочей недели марта 2023 года также будет теплым и солнечным. В среднем температура будет держаться в пределах +10 градусов, но не исключены небольшие дожди.