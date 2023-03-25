Неоднократно судимый селянин без спроса уехал в Самару и попал под уголовную статью

Теперь "блудному сыну" грозит год заключения в колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские полицейские возбудили уголовное дело по факту уклонения от административного надзора в отношении жителя Большеглушицкого района. Неоднократно судимый селянин должен трижды в месяц приходить к участковому отмечаться, но вместо этого бывший уголовник уехал в областной центр по личным делам.

- Полицейские выявили факт самовольного оставления места жительства ранее неоднократно судимого за имущественные преступления 33-летнего местного жителя, которому в сентябре 2022 года на основании решения Красноглинского районного суда г. Самара был установлен административный надзор сроком на восемь лет. Осужденный обязан трижды в месяц являться в отдел полиции для отметки, ему запрещено выезжать за пределы района без уведомления полиции, пребывать за пределами места жительства в ночное время. Однако мужчина, самовольно выехав за пределы Большечерниговского района, не уведомил об этом инспектора административного надзора, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Селянина нашли в Самаре и доставили в отделение, где он рассказал, что уехал из дома осознанно, зная, чем ему это грозит. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 314.1 УК РФ (уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничений). Теперь «блудному сыну» может грозить лишение свободы на год.