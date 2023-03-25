Авиакомпания «Победа» запустит прямые рейсы из Самары в Анталью со 2 июня 2023 года

В начале лета самарцы смогут отправиться в отпуск в Турцию прямым рейсом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Российская авиакомпания «Победа» запустила продажу билетов на прямой рейс из Самары в Анталью. Самолеты начнут курсировать по данному маршруту уже со 2 июня 2023 года. Об этом сообщили представители воздушного перевозчика.

В настоящее время на официальном сайте авиакомпании «Победа» (входит в состав группы «Аэрофлот» - прим. ред.) можно купить авиабилеты. Со 2 июня из Самары в Анталью можно будет улететь дважды в неделю – по понедельникам и пятницам.

Стоит отметить, что сейчас в Турцию можно слетать прямым рейсом только из Москвы. С 1 июня «Победа» откроет вылеты в Анталью напрямую из Махачкалы, Перми, Казани, Челябинска, Волгограда, Екатеринбурга и Владикавказа.