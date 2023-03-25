Дмитрий Азаров о поездке в зону СВО: «Важно, чтобы боец понимал – тыл у него прикрыт»

Общение губернатора с бойцами становится практически приемом по личным вопросам

В ходе очередной рабочей поездки в зону СВО губернатор Дмитрий Азаров встретился с самарскими солдатами. Глава региона лично передал бойцам дополнительную спецтехнику, снаряжение, автомобили и другую гуманитарную помощь. Дмитрий Азаров намерен побывать во всех подразделениях, где служат самарские ребята.

- Военнослужащие из Самарской области в настоящее время служат практически по всему фронту СВО. очень важно поддерживать тесное взаимодействие с подразделениями не только 2-ой гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии, штаб которой базируется в Самарской области, но и с другими воинскими объединениями, где служат самарцы. Это позволит быть на постоянной связи с военнослужащими, чтобы оказывать дополнительную помощь им и их семьям, - отметил губернатор.

Такое общение губернатора с бойцами становится практически приемом по личным вопросам. Солдаты имеют возможность лично попросить помощи у главы региона в решении любых вопросов. Кроме того, на таких встречах в зоне СВО, Дмитрий Азаров получает предварительно собранные обращения от военнослужащих, чтобы понимать нужды земляков из первых уст.

В основном проблемы солдат касаются помощи в лечении родных и близких людей, учебы детей, помощи по ремонту домов, приведению в порядок того или иного объекта жилищно-коммунального хозяйства, содействия с оформлением документов и других вопросов. Губернатор не оставляет никого без внимания и берется за решение всех вопросов.

- Важно, чтобы боец понимал – тыл у него прикрыт, его главная задача здесь – это приближение победы, - отметил Дмитрий Азаров.

Напомним, Самарская область – один из первых регионов, где внедрили систему социальных паспортов семей военнослужащих.Социальный паспорт семьи военнослужащего – это единая система учета, которая позволяет не только систематизировать нужды, но и проконтролировать их отработку.

- Такая поддержка для них крайне важна. Мы благодарны Правительству Самарской области, а также всем неравнодушным землякам за надежное плечо, гуманитарную помощь и веру в скорую победу, - говорят самарские военнослужащие.