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НовостиПроисшествия25 марта 2023 13:51

Предприимчивый дворник из Самары открыл фирму-однодневку и продавал расчетные счета в банках

Мужчину обвинили в 6 эпизодах преступления
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
В скором времени состоится суд

В скором времени состоится суд

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские полицейские закончили предварительное расследование уголовного дела в отношении 36-летнего дворника. Мужчину обвиняют в шести эпизодах преступления по части 1 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств».

По данным следствия, мужчина, будучи владельцем фирмы-однодневки, обратился в банковские учреждения, где открыл расчетные счета. После этого за вознаграждение в размере 2 тысяч рублей передал полученные электронные средства третьим лицам для неправомерного осуществления приёма, выдачи и перевода денежных средств.

Полицейские вышли на след горе-предпринимателя и изъяли документы, которые подтвердили противоправную деятельность самарского дворника. В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.