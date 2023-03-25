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НовостиПроисшествия25 марта 2023 18:00

В Самарской области поймали водителя с распечатанными на принтере правами

Теперь автолюбителю грозит уголовная ответственность
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Водительские права вызвали подозрения у самарских инспекторов ДПС. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Водительские права вызвали подозрения у самарских инспекторов ДПС. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Зачастую люди, которые покупают водительские права, думают, что уголовная ответственность грозить только изготовителю подделки. Однако покупатель становится соучастником мошеннических действий. Так произошло с гражданином Башкортостана, которого самарские полицейские поймали с распечатанными на струйном принтере водительскими правами на территории нашего региона.

Сотрудники ДПС несли дежурство в Исаклинском районе, когда остановили водителя из соседней республики для проверки документов. Предоставленное удостоверение вызвало подозрения у самарских полицейский и права были направлены на экспертизу, которая показала, что это действительно подделка.

- По результатам исследования установлено, что изображения реквизитов полиграфического оформления лицевой и оборотной сторон бланка нанесены способом цветной струйной печати, а на защитной полимерной пленке отсутствуют голографические изображения. В ходе опроса мужчина признал свою вину в совершении противоправного деяния и пояснил сотрудникам полиции, что водительское удостоверение приобрел на рынке в одном из соседних областных центров, - рассказали в пресс-службе областного главка.

В настоящее время расследование продолжается, самарские полицейские устанавливают личности мошенников, которые продали поддельные документы автолюбителю.