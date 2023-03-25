Самарскому лесопарку 60-летия Советской власти могут присвоить статус особо охраняемой природной территории

Общественные слушания могут спасти лесопарк в Кировском районе от вырубки

Вот уже много лет самарцы пытаются спасти лесопарк 60-летия Советской власти в границах Алма-Атинской, Стара-Загоры, Ташкентской и Московского шоссе. Год назад часть парка оградили забором и объявили это частной территорией. В марте 2023 года администрация Самары рассмотрела жалобы местных жителей и единогласно одобрила решение изменить зонирование с Р-3 на Р-4.

Ранее сообщалось, что собственником части территории лесопарка в Кировском районе является компания «Лагуна». Предприниматели решили реализовать рекреационные земли и построить там целый парк развлечений с большой парковкой. Не всем самарцам понравился проект, поэтому в администрацию Самары начали сыпаться жалобы с просьбой запретить вырубать один из самых больших лесов в границах города.

В марте 2023 года комиссия по подготовке изменений в Правила застройки и землепользования рассмотрела предложение изменить зонирование. Сейчас лесопарк 60-летия Советской власти относится к природным ландшафтам, комиссия же единогласно одобрила инициативу перевода земель в статус особо охраняемых природных территорий.

В скором времени инициативу готовы будут обсудить на общественных слушаниях. Если лесопарк будет находится в зоне Р-4, то строить там будет категорически запрещено. В настоящее время данный статус имеет лишь один парк на территории Самары – Ботанический сад.