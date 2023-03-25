В Самаре начали экстренно ремонтировать проспект Ленина в ночь на 25 марта 2023 года

Работы проводят ночью, чтобы не мешать трамваям. Фото: администрация Самары

Из-за стремительного потепления в Самаре администрация приняла решение начать плановый ремонт автомобильных дорог раньше обозначенных сроков. Так, в ночь на 25 марта 2023 года, был дан старт ремонту ряда перекрестков на проспекте Ленина, в границах которых пролегают трамвайные пути.

- На участках используется специальная литая асфальтобетонная смесь ЛА11ВТ, соответствующая новому ГОСТу, которая выдерживает тяжелые условия эксплуатации, - отметил начальник участка дорожно-строительной организации Тимофей Глухов.

Во время проведения работ, общественному транспорту пришлось экстренно менять маршруты. Но, по словам подрядчика, они стараются обеспечить проезд электротранспорта в течение 3-5 минут. Начальник участка следит за тем, чтобы перед перекрестком не было скопления более двух вагонов. Основная работа по ремонту перекрестков проводилась ночью, чтобы уже к утру субботы не было помех для общественного транспорта.

- По проспекту Ленина за несколько ночей будут отремонтированы 4 перекрестка – пересечения с улицами Осипенко, Челюскинцев, Первомайской, Ново-Садовой. Таким образом, на 300 квадратных метрах покрытия межрельсового пространства уложат литой асфальтобетон, - рассказал начальник отдела контроля за объектами ремонта и реконструкции МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Кирилл Рябов.

В дальнейшем проспект Ленина приведут в порядок полностью от Ново-Садовой до Полевой. Всего в региональной столице в 2023 году только на средства нацпроекта обновят 42,7 км дорог местного значения – 42 участка.

Напомним, в пятницу, 24 марта 2023 года, очевидцы сообщили о новом «портале в преисподнюю», который появился на дорогах Самары. Огромная яма образовалась на пересечении улиц Ново-Садовой и Первомайской. Самарцы также поделились кадрами разрушенного асфальта.