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НовостиОбщество25 марта 2023 15:30

В Самарский области пьяный любовник угнал машину своей возлюбленной, чтобы съездть в гости к другу

Женщина написала заявление в полицию
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Собственница автомобиля спала, когда ее любовник угнал транспортное средство. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Собственница автомобиля спала, когда ее любовник угнал транспортное средство. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Сотрудники ДПС по Клявлинскому району Самарской области во время дежурства остановили на трассе М-5 автомобиль «Лада Калина». 53-летний мужчина за рулем был с признаками алкогольного опьянения, кроме того, он не смог предъявить документы на машину и водительские права.

Нарушителя задержали, от прохождения медосвидетельствования он отказался. В отделении он рассказал, кому принадлежит автомобиль, и как он оказался за рулем чужой машины в нетрезвом виде.

- В ходе опроса злоумышленник пояснил, что не имеет права на управление транспортным средством, принадлежим его сожительнице. Машину он взял без её разрешения, чтобы съездить в соседнее село навестить друга, а перед поездкой выпил спиртное. Собственница транспортного средства не разрешала пользоваться и управлять её машиной сожителю, и, узнав о произошедшем, написала заявление в полицию о привлечении мужчины к уголовной ответственности, - рассказали полицейские.

В отношении ранее несудимого жителя Клавлинского района было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автотранспортом». Кроме того, за отказ от прохождения медицинского освидетельствования и отсутствие водительских прав и страховки, на обвиняемого составили административные протоколы. Теперь мужчине может грозить до 5 лет лишения свободы и несколько штрафов от ГИБДД.