Женские «Крылья Советов» завоевали первое очко в Суперлиге

Игроки "Крыльев" рады первому очку на высшем уровне. Фото: ЖФК "Крылья Советов"

Женские «Крылья Советов» после двух матчей на выезде с лидерами Суперлиги наконец сыграли дома и сразу же завоевали первое очко.

На этот раз соперник самарчанкам достался из их «весовой категории». Все-таки сражаться с «Зенитом» и ЦСКА девчонкам, только-только дебютировавшим на уровне Суперлиги, объективно пока не по силам. Поэтому результаты 0:5 и 0:6 никого не удивили и были встречены с пониманием и даже сочувствием со стороны самих соперниц.

«Краснодар», как и «Крылья», первые два матча проиграл. Равенство обнаружилось и в очной встрече соперниц, которое оказалось закреплено результатом. Команды имели по паре-тройке хороших моментов, но в итоге игра завершилась вничью 0:0.

Тот факт, что «Крылья» на протяжении трех матчей не могут забить, пока не слишком беспокоит главного тренера команды Галину Комарову.

- Мы знали, куда шли. Знали, что будет тяжело. Будем в матчах расти, развиваться и улучшать игру, - сказала Комарова.

Самарская команда поднялась на 9-е место в таблице. В следующую субботу, 1 апреля, также на «Металлурге» «Крылья» примут казанский «Рубин» - еще один коллектив из нижней части таблицы.