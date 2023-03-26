Дацик отправил Мондрагона в нокаут за 57 секунд на турнире Ural FC в Самаре

Бой Дацика с Мондрагоном длился меньше минуты. Фото: скрин видео

В Самаре во Дворце спорта завершился турнир Ural Fighting Championship 2. Главным событием стал бой по правилам кикбоксинга между россиянином Вячеславом Дациком и бразильцем Джеронимо Дос Сантосом по прозвищу «Мондрагон».

Зрелище длилось всего 57 секунд. «Рыжий Тарзан» отправил именитого бразильца в нокдаун уже на 14-й секунде, и, хотя Мондрагон сумел подняться, это было ненадолго. Еще несколько ударов, нокаут, соперник снова падает - и бой окончен.

Россиянин после такой легкой победы, хоть и попросил прощения за слишком короткое время поединка, признался, что испытывает удовольствие от победы.

- Вывел соперника из равновесия и попал с левой, потом уже не видел. Прошу прощения за короткий бой, - прокомментировал Дацик свой успех.