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НовостиСпорт26 марта 2023 7:02

Дацик отправил Мондрагона в нокаут за 57 секунд на турнире Ural FC в Самаре

После победы россиянин извинился за слишком короткий бой
Евгений ЕГОРОВ
Бой Дацика с Мондрагоном длился меньше минуты. Фото: скрин видео

Бой Дацика с Мондрагоном длился меньше минуты. Фото: скрин видео

В Самаре во Дворце спорта завершился турнир Ural Fighting Championship 2. Главным событием стал бой по правилам кикбоксинга между россиянином Вячеславом Дациком и бразильцем Джеронимо Дос Сантосом по прозвищу «Мондрагон».

Зрелище длилось всего 57 секунд. «Рыжий Тарзан» отправил именитого бразильца в нокдаун уже на 14-й секунде, и, хотя Мондрагон сумел подняться, это было ненадолго. Еще несколько ударов, нокаут, соперник снова падает - и бой окончен.

Россиянин после такой легкой победы, хоть и попросил прощения за слишком короткое время поединка, признался, что испытывает удовольствие от победы.

- Вывел соперника из равновесия и попал с левой, потом уже не видел. Прошу прощения за короткий бой, - прокомментировал Дацик свой успех.