Четверо игроков основы не примут участия в матче «Крыльев Советов» с саратовским «Соколом»

Дмитрий Цыпченко выйдет в стартовом составе на матч с "Соколом". Фото: ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» назвали состав на контрольный матч с саратовским «Соколом». Игра начнется в 12 часов 26 марта на стадионе «Металлург» в Самаре.

Даже в запасе не оказалось четверых игроков основного состава: Романа Ежова. Александра Коваленко, Юрия Горшкова и Амара Рахмановича.

С первых минут на поле выйдут Овсянников, Гапонов, Евгеньев, Зотов, Рассказов, Витюгов, Иванисеня, Чиркович, Гарре, Цыпченко и Шитов.

Запасные: Ломаев, Фролов, Цорн, Бейл, Костанца, Хлусов, Асайдулин, Писарский, Тепляков, Тоцкий.

«Сокол» - один лидеров второй лиги, готовится к возобновлению сезона. Главный тренер команды — воспитанник тольяттинской «Лады», выступавший в «Крыльях Советов» Евгений Харлачев. В составе команды наиболее известен еще один экс-самарец — Илья Визнович.

В пятницу, 24 марта «Крылья Советов» провели матч со сборной Медиалиги на стадионе «Солидарность Арена» по необычным правилам.