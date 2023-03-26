Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 марта 2023 8:56

В самарское метро продолжат поступать капитально обновленные вагоны

А когда введут в строй новую станцию, сократятся интервалы движения
Евгений ЕГОРОВ
Старым вагонам метро продлят срок службы еще на 15 лет

Старым вагонам метро продлят срок службы еще на 15 лет

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В самарское метро продолжат поступать капитально отремонтированные вагоны. Об этом сообщили в администрации Самары.

Ремонт поездов производится в Санкт-Петербурге. Глубокая реконструкция подвижного состава позволяет продлить срок службы вагонов еще на 15 лет. Несколько таких обновленных поездов уже вышли на линию. Капремонт вагонов продолжится и в 2023, и в 2024 году.

Обновление парка позволит с введением в строй станции «Театральная» уменьшить интервал движения поездов до 7-8 минут. А для этого потребуется увеличить количество поездов.

Сейчас поездов приходится ждать минимум 10 минут, и сократить это время невозможно технически, так как от «Российской» до «Алабинской» используется только один путь, и приходится ждать оборота состава.