В самарское метро продолжат поступать капитально обновленные вагоны

Старым вагонам метро продлят срок службы еще на 15 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В самарское метро продолжат поступать капитально отремонтированные вагоны. Об этом сообщили в администрации Самары.

Ремонт поездов производится в Санкт-Петербурге. Глубокая реконструкция подвижного состава позволяет продлить срок службы вагонов еще на 15 лет. Несколько таких обновленных поездов уже вышли на линию. Капремонт вагонов продолжится и в 2023, и в 2024 году.

Обновление парка позволит с введением в строй станции «Театральная» уменьшить интервал движения поездов до 7-8 минут. А для этого потребуется увеличить количество поездов.

Сейчас поездов приходится ждать минимум 10 минут, и сократить это время невозможно технически, так как от «Российской» до «Алабинской» используется только один путь, и приходится ждать оборота состава.