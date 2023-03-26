В администрации Самары рассказали о сроках отключения отопления

Батареи останутся теплыми еще около месяца Фото: Евгений ЕГОРОВ

В самарской мэрии ответили на вопрос, предполагается ли в ближайшее время отключение отопления в домах и организациях областного центра. Как уверяют чиновники, пока таких мероприятий не планируется.

Вопрос возник в связи с тем, что многие годы отключение отопления производилось после того, как среднесуточная температура воздуха превысит плюс 8 градусов. Март в этом году выдался экстремально теплым, температура воздуха продолжает бить рекорды, однако в администрации города считают, что еще возможно похолодание, поэтому отключать тепло в батареях преждевременно. Ориентировочно отключения тепла начнутся в 20-х числах апреля.

Теплоэнергетическая компания с осени прошлого года сама ведет наблюдения за погодой и на основе своих данных принимает решения о длительности отопительного сезона.

- Мы помогали теплоэнергетикам устанавливать собственные пункты наблюдения за погодой, советовали, где лучше их разместить для более точных показаний, - рассказывал «КП-Самара» начальник отдела метеорологии Гидрометцентра, пресс-секретарь Приволжского УГМС Вячеслав Демин.