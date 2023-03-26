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НовостиПроисшествия26 марта 2023 9:37

В Самаре внедорожник насмерть сбил человека на улице Физкультурной

Личность погибшего устанавливается
Евгений ЕГОРОВ
В ДТП на Физкультурной погиб взрослый мужчина. Фото: СамараДТП

В ДТП на Физкультурной погиб взрослый мужчина. Фото: СамараДТП

В Самаре в 12 часов дня 26 марта произошло смертельное ДТП на улице Физкультурной. Автомобиль «Нива» сбил пешехода.

Как можно судить по фото происшествия, водитель российского внедорожника, пытаясь уйти от столкновения с пешеходом, въехал в фонарный столб. Однако трагедии избежать не удалось.

- Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП, выясняют причины и подробности произошедшего. По предварительной информации, погиб пешеход (взрослый мужчина), личность устанавливается, - сообщили «КП-Самара» в ГУ МВД России по Самарской области.

Накануне в Тольятти женщина-водитель на автомобиле «Лада Гранта» сбила пенсионерку, стоявшую на тротуаре. Пострадавшая женщина получила травмы и была госпитализирована.