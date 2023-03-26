«Крылья Советов» разгромили саратовский «Сокол» 5:2 в товарищеском матче

Зрители увидели в матче "Крыльев" и "Сокола" 7 красивых голов. Фото: ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» разгромили саратовский «Сокол» со счетом 5:2. Товарищеский матч прошел на стадионе «Металлург» в Самаре.

В первом тайме в составе самарцев отличились точными ударами Дмитрий Цыпченко, Максим Витюгов и Бенхамин Гарре.

После перерыва саратовцы дважды сокращали разрыв в счете, но Владимир Писарский оба раза вновь делал разницу мячей крупной.

Причем, когда забивался четвертый гол, мяч мог опуститься в угол ворот гостей «парашютом» после удара головой Гленна Бейла. Но Писарский для верности внес мяч в сетку. Это уже не в первый раз в нынешнем сезоне, когда удары голландца либо чуть-чуть не достигают цели, либо достигают, но голы отменяют.

Ровно через неделю, 2 апреля, «Крылья Советов» возобновят официальный сезон матчем РПЛ с «Оренбургом». Игра начнется на стадионе «Солидарность Арена» в 15 часов.