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НовостиПроисшествия26 марта 2023 10:40

Пешеход в Самаре стал случайной жертвой происшествия с двумя «Нивами»

Стали известны подробности смертельного ДТП на улице Физкультурной в Самаре
Евгений ЕГОРОВ
ДТП с двумя "Нивами" привело к гибели пешехода

ДТП с двумя "Нивами" привело к гибели пешехода

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Стали известны подробности смертельного ДТП в Самаре, произошедшего днем 26 марта на улице Физкультурной. В трагической цепочке событий, как оказалось, участвовали сразу два автомобиля «Нива».

- По предварительной информации, в 12:00 водитель-мужчина, управляя автомобилем «Нива», следуя по улице Физкультурной со стороны Ново-Вокзальной в сторону Средне-Садовой, на регулируемом перекрестке с улицей А. Матросова при повороте налево не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Нива», который изменил направление движения и допустил выезд на тротуар, - пояснили «КП-Самара» в ГУ МВД России по Самарской области.

Вылетевшая на тротуар «Нива» впечаталась в световую опору и сбила при этом мужчину-пешехода. Пострадавшего спасти не удалось.

По данным полиции, в настоящее время место происшествия оградили, выясняют все обстоятельства происшедшего ЧП и личность погибшего.