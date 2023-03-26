Пешеход в Самаре стал случайной жертвой происшествия с двумя «Нивами»

ДТП с двумя "Нивами" привело к гибели пешехода Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Стали известны подробности смертельного ДТП в Самаре, произошедшего днем 26 марта на улице Физкультурной. В трагической цепочке событий, как оказалось, участвовали сразу два автомобиля «Нива».

- По предварительной информации, в 12:00 водитель-мужчина, управляя автомобилем «Нива», следуя по улице Физкультурной со стороны Ново-Вокзальной в сторону Средне-Садовой, на регулируемом перекрестке с улицей А. Матросова при повороте налево не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Нива», который изменил направление движения и допустил выезд на тротуар, - пояснили «КП-Самара» в ГУ МВД России по Самарской области.

Вылетевшая на тротуар «Нива» впечаталась в световую опору и сбила при этом мужчину-пешехода. Пострадавшего спасти не удалось.

По данным полиции, в настоящее время место происшествия оградили, выясняют все обстоятельства происшедшего ЧП и личность погибшего.