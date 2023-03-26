Эльфы и маги заполонили улицу Ленинградскую в Самаре 26 марта 2023

В Самаре 26 марта отмечают День косплея. Фото предоставлено читателем

Жителей Самары днем 26 марта 2023 года удивило скопление «неформальной» молодежи на улице Ленинградской. Фото молодых людей с разноцветными волосами и в необычных одеяниях прислала читательница «КП-Самара».

- Здесь эльфы, рыцари, маги. Похоже на косплей-фест, - поделилась читательница Ольга своими наблюдениями.

Как удалось выяснить корреспонденту «КП-Самара», 26 марта традиционно отмечается День косплея, и представители этой субкультуры в этот день обычно устраивают фестивали и просто тусовки.

Также, по наблюдениям читателей «КП-Самара», небывалое число горожан сегодня вышло прогуляться по волжским набережным. Это неудивительно, поскольку в Самаре установилась аномально теплая для мартовских дней погода.