«Человек в маске» принес тольяттинскому «Акрону» победу над «Динамо» из Махачкалы

Данила Сагуткин вернулся после травмы сразу с забитым голом. Фото: ФК "Акрон"

В очередном туре первенства ФНЛ тольяттинский «Акрон» принимал в Жигулевске 26 марта махачкалинское «Динамо». Президентом клуба из Махачкалы является Гаджи Гаджиев, который приводил «Крылья Советов» к бронзовым медалям чемпионата России.

Фирменным отличием «Динамо» является надежная игра в обороне, команда пропускает редко и мало. Но в Жигулевске пропустила дважды — перед самым перерывом и сразу после. В конце первого тайма VAR разглядел нарушение правил на Андресе Понсе. Константин Савичев реализовал пенальти.

А едва команды вновь вышли на поле после отдыха, как подачу углового замкнул ударом головой Данила Сагуткин. Он впервые вышел в стартовом составе после тяжелой травмы, полученной на сборе в Турции (перелом лицевой кости), и играл в специальной защитной маске.

Больше до конца игры счет не изменился. «Акрон» с учетом матчей Кубка России не проигрывает уже в 9 встречах подряд!

Теперь тольяттинцам предстоит поездка в Москву, где они сыграют матч первенства с «Родиной», неожиданно проигравшей сегодня в гостях аутсайдеру «Краснодару-2», а затем — кубковую встречу с «Динамо» московским.