В Самаре открыли монумент в честь внутренних войск МВД

Новый памятник открылся в Куйбышевском районе. Фото: администрация Самары

В Самаре состоялось открытие нового памятника, посвященного бойцам внутренних войск МВД России и СССР. Монумент появился в Куйбышевском районе областного центра, в сквере Ветеранов на Пугачевском тракте.

Церемония открытия была приурочена к Дню внутренних войск России, который отмечается 27 марта.

- Мероприятие прошло при участии ветеранов внутренних войск МВД России, действующих сотрудников Росгвардии, военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации, а также сотрудников Министерства внутренних дел и добровольцев, главы Куйбышевского внутригородского района Алексея Коробкова, - сообщили в администрации Самары.

Памятник, открытый в Самаре, - третий в стране из числа посвященных внутренним войскам. Автор проекта — офицер запаса внутренних войск Константин Аникин.