Мужчины-бородачи в Самаре зарабатывают больше гладковыбритых

Девушки часто мечтают о гладко выбритых мужчинах, и зря Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

7 из 10 мужчин, живущих в Самаре, всегда гладко выбриты. Однако принадлежность к большинству не во всех случаях идет им на пользу. Таковы результаты социологического опроса, проведенного порталом SuperJob.

Среди тех, кто носит усы и бороду, лишь 18 % зарабатывают менее 50 тысяч рублей в месяц. Остальные — больше и намного больше. Почти треть из этой категории имеют ежемесячный доход свыше 80 тысяч рублей.

При этом более трети от всех опрошенных самарских девушек и женщин признались, что им больше нравится отсутствие растительности на лицах мужчин.

Справедливости ради, как выяснил опрос, среди гладко выбритых мужчин встречаются, например, генеральные директора (12 %). Но с такой же вероятностью, выбирая среди тех, кто тщательно бреется, можно нарваться на рабочего, инженера или охранника.