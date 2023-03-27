Знакомая украла у заснувшего мужчины почти 50 тысяч рублей в Самарской области

Воровкой оказалась ранее не судимая 29-летняя местная жительница.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
В Волжском районе Самарской области знакомая украла у 51-летнего мужчины 45 тысяч рублей. Накануне он находился в гостях, где выпивал в компании знакомых.
— После застолья он уснул, а на утро обнаружил, что из сумки пропали деньги. Житель региона предположил, что к этому может быть причастна его приятельница, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
Воровкой оказалась ранее не судимая 29-летняя местная жительница. Как выяснилось, она уже успела потратить часть похищенных денежных средств в сумме 30 тысяч рублей на личные нужды.
В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Женщине может грозить штраф до 200 тысяч рублей, либо принудительные работы до 5 лет, либо лишение свободы до 5 лет. Похищенные денежные средства она частично вернула 15 тысяч рублей.
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