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НовостиОбщество27 марта 2023 4:43

Работодатели из Самары рассказали, для какой работы они привлекают самозанятых

В списке оказалось проектирование, перевозка грузов, разработка ПО
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Услугами горожан со статусом самозанятого пользуется каждая пятая компания

Услугами горожан со статусом самозанятого пользуется каждая пятая компания

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Многие самарские работодатели нередко пользуются услугами самозанятых. Об этом можно судить из результатов опроса, который провели специалисты сервиса SuperJob. Оказалось, что услугами горожан со статусом самозанятого пользуется каждая пятая компания.

Отмечается, что фирмы нанимают самозанятых только для выполнения определенной работы. Так, в списке оказалось проектирование, перевозка грузов, разработка ПО. Популярностью также пользуются программисты, водители, маркетологи и дизайнеры.

Чаще всего услугами самозанятых пользуются представители малого бизнеса. В их числе – предприятия транспортно-логистической отрасли строительные организации и IT-компании.

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