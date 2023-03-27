Самарец с наркотиками в кармане попался полиции после того, как обматерил прохожих

В скором времени грубиян предстанет перед судом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре полицейские необычным способом задержали мужчину с наркотиками в кармане. Оперативники обратили внимание на самарца после того, как тот начал материть прохожих. Подробности сообщили в региональном ГУ МВД.

Все случилось на улице Гагарина. Мужчина вел себя неадекватно, громко материл местных жителей. Грубияна доставили в отдел полиции для разбирательств. А там полицейских ждал сюрприз: во время досмотра в кармане у задержанного нашли 21 сверток с наркотиками. Самарец рассказал, что забрал вещества в «закладке» и планировал продать.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере». В ближайшее время он предстанет перед судом.

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