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НовостиПроисшествия27 марта 2023 5:21

Парень разбил окно магазина и украл алкоголь на 12 тысяч рублей в Самарской области

Он продал его случайным прохожим за 5 тысяч рублей
Ирина СИНЕГУБОВА
Вырученные денежные средства он потратил на личные нужды.

Вырученные денежные средства он потратил на личные нужды.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Из сетевого магазина на Автозаводском шоссе в Тольятти украли алкоголь на 12 тысяч рублей. С поверхности витрин изъяли следы пальцев рук.

— Отпечатки уже оказались в базе о ранее привлекавшихся к уголовной ответственности. Располагая сведениями о местах возможного нахождения, ранее судимого за имущественные преступления 27-летнего местного жителя задержали, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Оказалось, ночью молодой человек разбил стекло окна, проник внутрь магазина и похитил алкоголь, который продал случайным прохожим за 5 тысяч рублей. Вырученные денежные средства он потратил на личные нужды.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции выясняют, был ли мужчина виновником и других краж.

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