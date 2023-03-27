Рыбак из Самарской области поймал гигантского речного монстра в марте 2023 года

Сома внушительных размеров удалось найти в Волге. Фото: Александр Иванов

Житель Самарской области похвастался необычным уловом. Рыбаку удалось поймать огромных размеров рыбу, по виду больше напоминающую речного монстра. Фотографиями удачной рыбалки мужчина поделился в социальных сетях.

– Сегодня у меня отличный трофей. Двухчасовое, силовое выживание и огромная рыба на борту, – поделился Александр Иванов.

Судя по кадрам, пойманный рыбаком сом действительно огромный – его длина составляет порядка двух метров. Сам самарец сравнил его по размерам с подводной лодкой.

Судя по всему, в длину рыба достигает порядка двух метров. Фото: Александр Иванов

Отметим, что необычные уловы в Самарской области не редкость. Прошлой весной местный рыбак также выловил здоровенного сома. К сожалению, вес речного монстра и место ловли так и остались загадкой. А летом еще один житель региона выловил сома-гиганта весом 76 кг.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.