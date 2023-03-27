Компания «Самараобувь» может построить новые высотки в центре города

Проект предусматривает строительство жилых домов и подземного паркинга Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ленинском районе Самары могут появиться новые многоэтажные дома. Построить там высотки планирует АО «Самараобувь». Городская администрация уже дала компании разрешение на подготовку документации по планировке территории.

Под многоэтажную жилую застройку определили участок в границах улиц Чкалова, Мичурина, Владимирской и Коммунистической. Его площадь составляет 9,93 га. Проект предполагает возведение домов со встроенными нежилыми помещениями, строительство подземного паркинга, а также благоустройство территории.

Компания должна будет разработать необходимую документацию в течение 12 месяцев. Потом ее нужно отправить в департамент градостроительства Самары. Тот должен утвердить проект.

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