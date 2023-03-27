В Тольятти 25-летняя владелица фирмы-однодневки продала полученные в банке коды доступа

Она получила вознаграждение в размере более 5 тысяч рублей. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти 25-летняя местная жительница оказалась причастна к обороту средств электронных платежей. Будучи владелицей фирмы-однодневки, она получила учетные данные в отделении одного из банков.

— За вознаграждение в размере более 5 тысяч рублей женщина передала полученные коды доступа третьим лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские провели обыск, в результате которого изъятые предметы и документы подтвердили противоправную деятельность жительницы Тольятти. В настоящее время возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Женщине могут грозить принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы до шести лет со штрафом до 300 тысяч рублей.

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