В Самаре мужчина хотел посмеяться на концерте комиков, но купил билеты у мошенников

Сейчас в ситуации разбирается полиция
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Житель Самары остался без концерта, решив приобрести билеты в интернете. Он столкнулся с мошенниками и потерял деньги. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Жертвой злоумышленников стал 24-летний самарец. Он нашел билеты на концерт комиков на одном из сайтов. Покупка обошлась мужчине в 10 108 рублей. Пострадавший перевел деньги собеседнику, а тот перестал выходить на связь.
– Многочисленные попытки связаться с продавцом и получить билеты не дали результатов. Тогда самарец понял, что стал жертвой мошенников. О произошедшем он сообщил в полицию. Возбуждено уголовное дело, – рассказали в региональном ГУ МВД.
Полицейские напоминают, что распознать мошеннические сайты можно по нескольким признакам. В их числе – необычный способ оплаты, нестыковки в названии компаний и доменных адресов, большое количество скидок и выгодных предложений.
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