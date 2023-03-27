В Самаре в 2023 году впервые стартует подпрограмма по ремонту тротуаров

На работы в текущем году направят свыше 65 млн. рублей Фото: администрация Самары

В этом году в Самаре впервые стартует подпрограмма по ремонту тротуаров. Соответствующее решение приняла глава города Елена Лапушкина. Информацию сообщили в мэрии.

– Подпрограмма является отдельным направлением муниципальной программы «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения». Раньше работы проводились в рамках мероприятий по ремонту и строительству дорог и в рамках средств, которые удалось сэкономить, – пояснили в пресс-службе администрации Самары.

Перечень тротуаров, которые будут приведены в порядок в этом году, уже составлен. В него вошли 18 объектов, часть из которых ведут к школам. На работы будет направлено более 65 млн. рублей. В ближайшее время власти будут выбирать подрядчика.

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