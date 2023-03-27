Самарские работодатели назвали специалистов, которых могут заменить нейросети

32% думают, что полностью заменить сотрудника нейросеть не сможет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Руководители самарских компаний рассказали, готовы ли они заменить своих сотрудников технологиями искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба Зарплаты.ру.

Согласно опросу, руководители готовы доверить нейросети переводы (51%), генерацию текста (43%), подготовку аналитики (41%), техническую поддержку (40%), создание дизайна (38%), ведение коммуникации (38%) и др. Особенно искусственный интеллект нужен в ИТ, финансовой сфере, маркетинге, сфере услуг, образовании, продажи, промышленности и медицины.

В том, что нейросети в будущем смогут полностью заменить специалистов ряда профессий, уверены 13% опрошенных. А 47% считают, что это произойдет не в ближайшее время. Еще 32% думают, что полностью заменить сотрудника нейросеть не сможет, но будет помогать в ряде задач, 8% относятся скептически.

Самарские работодатели считают, что нейросети могут заменить дизайнеров (50%), копирайтеров (45%), маркетологов (40%), логистов (40%), бухгалтеров (32%), менеджеров по продажам (31%). Помимо этого, называли HR-специалистов (31%), программистов (27%), финансистов (25%), социологов (15%), юристов (9%).

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