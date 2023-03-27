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НовостиОбщество27 марта 2023 7:17

В Самаре представителям института культуры презентовали передовые IT-разработки

Мероприятие прошло в рамках проекта «Цифровой день»
Илона МАЙСКАЯ
Мероприятие, посвященное инновационным разработкам, прошло в общественном центре Сбера / Фото: vk.com/sbercentre

Мероприятие, посвященное инновационным разработкам, прошло в общественном центре Сбера / Фото: vk.com/sbercentre

В Самаре состоялся «Цифровой день» для представителей института культуры. Мероприятие, посвященное инновационным разработкам, прошло в общественном центре Сбера.

Эксперты финансово-кредитной организации и ее партнеров презентовали передовые IT-разработки, которые помогут вузу в решении задач цифровой трансформации в сфере образования и в области кибербезопасности. К примеру, одна из компаний представила инновационного робота-оператора. Его можно использовать в работе приемной комиссии — он будет отвечать на вопросы, которые часто задают абитуриенты.

- Сбер регулярно проводит «Цифровые дни», в рамках которых мы делимся имеющимися компетенциями, новейшими разработками, лучшими практиками и накопленным опытом реализации проектов цифровой трансформации, - рассказала заместитель управляющего самарским отделением банка Анастасия Сурнина.

Ректор СГИК Ольга Наумова, в свою очередь, отметила, что партнерство с финансовой организацией, помогает вузу быть в курсе последних разработок и планировать мероприятия по цифровой трансформации учебного заведения.

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