Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 марта 2023 7:17

Дмитрий Азаров обратился к самарским росгвардейцам в День войск национальной гвардии РФ

Сотрудники и ветераны нацгвардии отмечают профессиональный праздник 27 марта
Полина КАРПОВА
Глава региона пожелал сотрудникам и ветеранам ведомства благополучия и мирного неба над головой

Глава региона пожелал сотрудникам и ветеранам ведомства благополучия и мирного неба над головой

Фото: правительство Самарской области

27 марта 2023 года вся страна празднует День войск национальной гвардии РФ. В этот день росгвардейцы принимают множество поздравлений с профессиональным праздником. Дмитрий Азаров обратился к ветеранам и сотрудникам войск национальной гвардии РФ.

– Самарские росгвардейцы успешно выполняют поставленные перед ними служебно-боевые задачи как на территории нашей области, так и в ходе спецооперации на Украине. Встав на пути украинских нацистов, иностранных наемников и их западных кураторов, росгвардейцы проявляют подлинный героизм, неуклонную решимость и волю к победе, – обратился к виновникам торжества глава региона.

Губернатор также отметил мужество росгвардейцев, их патриотизм, верность традициям и самоотверженность и поблагодарил их за службу.

– Спасибо ветеранам Росгвардии, которые щедро делятся своими знаниями и опытом с младшими товарищами, занимаются военно-патриотическим воспитанием молодежи. Желаю вам и вашим родным и близким здоровья, оптимизма, благополучия и мирного неба над головой, – поделился Дмитрий Азаров.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.