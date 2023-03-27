Дмитрий Азаров обратился к самарским росгвардейцам в День войск национальной гвардии РФ

Глава региона пожелал сотрудникам и ветеранам ведомства благополучия и мирного неба над головой Фото: правительство Самарской области

27 марта 2023 года вся страна празднует День войск национальной гвардии РФ. В этот день росгвардейцы принимают множество поздравлений с профессиональным праздником. Дмитрий Азаров обратился к ветеранам и сотрудникам войск национальной гвардии РФ.

– Самарские росгвардейцы успешно выполняют поставленные перед ними служебно-боевые задачи как на территории нашей области, так и в ходе спецооперации на Украине. Встав на пути украинских нацистов, иностранных наемников и их западных кураторов, росгвардейцы проявляют подлинный героизм, неуклонную решимость и волю к победе, – обратился к виновникам торжества глава региона.

Губернатор также отметил мужество росгвардейцев, их патриотизм, верность традициям и самоотверженность и поблагодарил их за службу.

– Спасибо ветеранам Росгвардии, которые щедро делятся своими знаниями и опытом с младшими товарищами, занимаются военно-патриотическим воспитанием молодежи. Желаю вам и вашим родным и близким здоровья, оптимизма, благополучия и мирного неба над головой, – поделился Дмитрий Азаров.

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