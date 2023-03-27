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НовостиОбщество27 марта 2023 7:25

Тольятти вошел в список городов с самым дешевым жильем

Рейтинг составил сервис недвижимости
Жанна ВАЛЮТИНА
Тольятти вошел в число городов с самыми дешевыми квадратными метрами в России

Тольятти вошел в число городов с самыми дешевыми квадратными метрами в России

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аналитики сервиса недвижимости Домклик рассказали, в каких городах самые дешевые квадратные метры на вторичном рынке жилья. Самая низкая стоимость в городах с населением от 500 тыс. жителей оказалась в Оренбурге, в городах-миллиониках - в Челябинске.

В первом за 1 кв. м. нужно будет заплатить 61,7 тыс. рублей, во втором - 65,6 тыс. рублей.

В первую пятерку городов с самым доступным вторичным жильем также вошли Тольятти (64,7 тыс.), Челябинск (65,6 тыс.), Астрахань (66,8 тыс.) и Ульяновск (67,5 тыс.).