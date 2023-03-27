Холодную воду отключат на несколько часов на 22 улицах Самары 28-30 марта 2023

Кратковременные отключения затронут как МКД, так и частные дома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На этой неделе жители ряда домов в Самаре могут временно остаться без холодной воды. Подачу ресурса отключат из-за проведения плановых работ на сетях. Компания «РКС-Самара» представила список адресов, где 28-30 марта 2023 года предполагается кратковременная приостановка подачи ХВС.

Во вторник, 28 марта 2023 года, с 9:00 до 17:00 планируется отключить воду по адресам: ул. Аксакова, 3, 4, 6, 11, 11А, 15, 17, 19, 19А; ул. Чернореченская, 1, 2, 4, 5, 6, 7-13; Коллективный пер., 2, 3, 4, 5; Колхозный пер., 1, 2, 3; ул. Спортивная, 21, 25, 27. С 9:30 до 12:30 не будет ХВС в частных домах: ул. Советской Армии, 24-30; ул. Промышленности, 263-279.

С 23:00 вторника, 28 марта, до 6:00 среды, 29 марта, отключат воду по адресам: ул. Воронежская, 7, 7а, 9, 11, 11а, 13; ул. Победы, 100, 100А, 102, 102А, 104А; Театральный проезд, 3, 5 4-14; ул. Свободы, 107А, 109А; ул. Краснодонская, 20.

В среду, 29 марта, с 8:00 до 22:00 не будет холодной воды в частных домах: ул. Средне-Садовая, 75, 77, 102-112, 103-113; ул. Нагорная, 13, 15, 30, 36, 42; ул. Охотничья, 1-12; ул. Аткарская, 1-14; ул. Украины, 1-14; ул. Спартаковская, 1-14.

В четверг, 30 марта 2023 года, с 9:00 до 14:00 приостановят подачу ресурса на ул. Свободы, 86 и 88. С 9:00 30 марта до 4:00 31 марта — ул. Молодежная, 6, 8; пр. Кирова, 417, 419, 425; ул. Демократическая, 1, 1А, 3, 3А, 3Б, 5, 9, 11, 13; ул. Георгия Димитрова, 112, 112А, 114, 118.

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