Полиция и ОМОН задержали мигрантов в общежитии и на торговой базе в Самаре

Шесть человек могут покинуть территорию РФ Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Полицейские Самары провели проверку соблюдения миграционного законодательства. Мероприятия прошли в общежитии на улице Калинина и торговой базе на улице Дальневосточной. Участие в них также приняли сотрудники регионального УФСБ, ОМОН и бойцы спецподразделения «Гром». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

К административной ответственности удалось привлечь 59 человек. Из них 25 нарушили правила въезда, либо режим пребывания в России, 26 незаконно работали на территории РФ. Также были выявлены иные правонарушения.

Отмечается, что шесть человек в дальнейшем могут покинуть страну – этот вопрос сейчас находится в проработке.

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