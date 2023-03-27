Ранее судимая женщина похитила деньги с найденной банковской карты в Самарской области

После списания мужчина сразу заблокировал карту. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В городе Сызрань Самарской области ранее судимая женщина похитила деньги с найденной банковской карты.

— В декабре прошлого года в полицию обратился 31-летний местный житель. С его пропавшей банковской карты списалось 4 тысячи рублей за покупки, которые он не совершал, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

После списания мужчина сразу заблокировал карту. Оказалось, картой расплачивались в разных магазинах. Виновницей оказалась ранее судимая за имущественные преступления 38-летняя местная жительница.

Она призналась, что увидев на найденной банковской карте значок бесконтактной оплаты, решила расплачиваться ею, пока владелец не заблокировал. А затем женщина выбросила карту в мусорный контейнер.

В настоящий момент уголовное дело направлено в Сызранский городской суд для рассмотрения по существу. Мужчина планирует добиться возврата 4 тысяч рублей.

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