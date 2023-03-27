Синоптики рассказали о погоде в Самарской области в конце марта 2023 года

К четвергу температура воздуха в регионе может понизиться до 7 градусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, какая погода ждет жителей Самарской области в конце марта 2023 года. Последняя неделя первого месяца весны обещает быть пасмурной и дождливой. Информация об этом размещена на сайте «Гисметео».

В понедельник, 27 марта 2023 года, ожидается небольшой дождь. Температура воздуха составит 15 градусов. В ночь на вторник столбик термометра понизится до 7 градусов. В дневные часы вновь возможен дождь. Воздух прогреется до 13 градусов.

В среду, 29 марта 2023 года, будет облачно, без осадков. Температура воздуха составит 11 градусов. В ночь на четверг, 30 марта, похолодает до 2 градусов. Днем будет около 7 градусов. Возможны небольшие осадки в виде дождя и снега.

В ночь на пятницу, 31 марта 2023 года, столбик термометра опустится до 3 градусов. Днем будет теплее — до 10 градусов. Ожидается облачная погода с небольшим дождем.

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