Жителя Самары наказали рублем за шутку про взрыв в одном из вузов города

Приставы проследили, чтобы парень вовремя оплатил назначенный судом штраф Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Самаре молодой человек попал под статью после неудачной шутки. Парень забавы ради сообщил о бомбе в одном из вузов города. Правоохранители юмор не оценили и возбудили уголовное дело.

- Молодой человек, находясь на территории вуза Самары, из хулиганских побуждений сказал охраннику, что вечером в здании произойдет взрыв. Мужчина воспринял эту информацию всерьез и передал ее компетентным органам, - сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

На место сразу же выехали экстренные службы. Они проверили здание, но никаких взрывных устройств там не обнаружили. Молодого человека задержали. Он заявил, что просто решил пошутить. В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Парню назначили наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей. «Шутник» не стал тянуть с исполнением решения суда и сразу же оплатил всю сумму.

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