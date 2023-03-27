Оперативники обнаружили склад оружия и боеприпасов в частном доме в Тольятти

У мужчины нашли 2 пистолета Макарова, 2 пистолета ТТ, 5 магазинов к автомату Калашникова Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Полицейские обнаружили склад боеприпасов и оружия в одном из частных домов Тольятти. Выяснилось, что арсенал принадлежит 53-летнему владельцу жилья. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Оперативникам поступила информация о том, что тольяттинец хранит дома оружие. Прибыв по адресу, они обнаружили 2 пистолета Макарова, 2 пистолета ТТ, 5 магазинов к автомату Калашникова, составные части оружия и патроны различного калибра в количестве свыше 300 штук. Хозяин дома признался, что нашел оружие и решил оставить у себя.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Ему грозит до 4 лет лишения свободы.

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