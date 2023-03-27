Колледж эвакуировали в Самаре 27 марта 2023 года

Молодым людям пришлось покинуть здание колледжа / Фото: Послушано Самара

В понедельник, 27 марта 2023 года, в одном из учебных заведений Самары произошло ЧП. Эвакуировали колледж сервисных технологий и дизайна. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

По словам горожан, все случилось во время проведения крупного мероприятия — дня открытых дверей. Всех тех, кто находился в тот момент в колледже, попросили покинуть здание. Насколько известно, это уже третья эвакуация учебного заведения за последние несколько дней. Причины пока неизвестны.

Отметим, что на минувшей неделе самарцы сообщали об эвакуации колледжа легкой промышленности. Там учебный процесс прерывался два дня подряд. Студентам сначала приходилось стоять на улице, а потом их отправили в ближайший торговый центр.

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