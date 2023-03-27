Желтый уровень опасности из-за сильного ветра объявили в Самарской области 27 марта

Водителям советуют быть внимательными на дорогах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 27 марта, днем ожидается сильный юго-восточный ветер с порывами до 15-18 м/с. В связи с этим в Самарской области объявили желтый уровень опасности.

— В ближайшие 1-2 часа местами в регионе ожидается усиление ветра, это сохранится до конца дня. Жителям рекомендуется ограничить выход из зданий, а если ветер застал на улице, спрятаться в подъездах или подземных переходах, — сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Нельзя прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, под деревьями, а также стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам. При возникновении ЧС необходимо звонить по единому телефону спасения «01», с мобильного – «101».

Водителям советуют быть внимательными на дорогах и парковать свои автомобили вдали от деревьев во избежание неблагоприятных последствий от падения деревьев.

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