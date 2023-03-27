Публичные сервитуты установили на участки в зоне строительства метро в центре Самары

Ограничения коснулись земель в Ленинском районе площадью 12 758 и 9 874 кв. м Фото: администрация Самары

В Самаре установили публичные сервитуты в отношении ряда земельных участков. Ограничения коснулись территорий в Ленинском районе, которые расположены в зоне строительства метро. Информация об этом содержится в документах, опубликованных на сайте городской администрации.

Так, публичные сервитуты установили в отношении земель площадью 12 758 кв. м и 9 874 кв. м. Их планируют использовать для складирования строительных и иных материалов, размещения временных или вспомогательных сооружений (ограждения, бытовки, навесы), спецтехники, которые используются при строительстве метро. Речь идет о территории в границах улицы Самарской от Полевой до Ульяновской, пересекая жилой квартал на улице Галактионовской до улицы Красноармейской.

Срок действия публичного сервитута в отношении участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных жителям или фирмам, составит 32 месяца. В отношении иных участков, в том числе занимаемых МКД, – 1 год.

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