В Самаре стартовала проверка готовности служб к месячнику по благоустройству

В рамках подготовки проводится смотр спецтехники и инвентаря Фото: администрация Самары

1 апреля 2023 года в Самаре стартует традиционный месячник по благоустройству. Сейчас во всех районах города идет проверка готовности служб к предстоящей работе. Информацию сообщили в пресс-службе мэрии.

– В рамках подготовки проводятся организационные штабы и смотр спецтехники и инвентаря. Учитывается наличие лопат, грабель, метел, мешков, перчаток, исправность техники, а также доступность мест, где хранится инвентарь для жителей, – рассказали в администрации Самары.

Напомним, в этом году будут проведены четыре средника и четыре субботника – они пройдут 5, 12, 19, 26 апреля и 8, 15, 22, 29 апреля соответственно. Работы затронут 42 млн. «квадратов» территорий. Жителей, желающих принять участие в уборке города, обеспечат необходимым инвентарем.

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