Число авиарейсов по России возрастет в два раза в летний период 2023 года

Летом авиакомпании расширяют географию полетов и увеличивают интенсивность на туристических направлениях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 26 марта 2023 года, российские авиакомпании и аэропорты перешли на летнее расписание. В новом сезоне самолеты будут чаще курсировать по внутренним направлениям и за границу. Об этом сообщает Росавиация.

В летнюю навигацию авиакомпании планируют совершать по России до 19,1 тыс. рейсов в неделю. Это в два раза больше, чем в зимний период 2022/2023. Вырастет и объем международных полетов. Российские перевозчики получили разрешения на выполнение более 3 350 рейсов в неделю, пишет ФАН. Это на 65% больше, чем зимой. Планируют увеличить количество рейсов в неделю и иностранные компании. Рост составит около 30% (показатель зимнего периода — около 1 630 рейсов в неделю).

Напомним, летнее расписание начинает действовать в последнее воскресенье марта, а заканчивает в последнюю субботу октября. Зимнее — в последнее воскресенье октября и до последней субботы марта.

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