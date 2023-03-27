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НовостиОбщество27 марта 2023 10:28

Некоторые жители Самары спокойно относятся к работе из отпуска

Многие отключаются от работы
Алена ПРОВКИНА
Самарцы продолжают работать даже в отпуске

Самарцы продолжают работать даже в отпуске

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре некоторые жители спокойно относятся к работе из отпуска. Значительная часть сотрудников остается на связи.

По информации «Авито Работа», 35% работников могут работать даже, когда уходят в отпуск. При этом, многие работники остаются на связи, но не всегда выполняют поручения. 46% респондентов регулярно проверяют почту, 67% - отвечают на звонки по работе. Чаще всего совмещают отдых с работой: юристы, специалисты в сфере консалтинга, бухгалтеры.

Больше всего в работу вовлечены специалисты онлайн-торговли. На втором месте – сотрудники сферы образования, а на третьем – административные работники.

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