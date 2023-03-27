Самарцам рассказали, может ли работодатель проверять кредитную историю при приеме на работу

Эксперт отмечает, что для просмотра кредитной истории необходимо разрешение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские работодатели заявили, что проверяют кредитную историю кандидата при трудоустройстве. Об этом сообщили представители каждый четвертой фирмы. Директор юридической практики в SuperJob Александр Южалин рассказал, законны ли данные проверки и могут ли отказать в трудоустройстве на основании кредитной истории.

– Информация о кредитной истории – конфиденциальная. Просто так получить эти сведения невозможно, для этого требуется согласие соискателя. Если согласия нет, то, теоретически, работодатель не сможет получить эту информацию, – пояснил эксперт.

Он также отметил, что отказать в должности на основании кредитной истории нельзя. Такой отказ можно обжаловать в суде, подчеркнул эксперт.

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