Самарцы рассказали, как выглядит работодатель мечты

Самарцы рассказали о лучших работодателях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местные жители рассказали о работодателе мечты. Эксперты проанализировали ответы соискателей в голосовании.

По информации крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, компания проводит масштабный рейтинг работодателей. В опросе приняли участие почти 338 тысяч соискателей. Жители Самарской области предпочли самый крупный банк. Свои голоса за него отдали 2,1% работников. На втором месте оказалась компания – «Яндекс», работать в ней мечтают 2%.

На третьем месте оказалась компания «Газпром нефть», за нее проголосовали 1,7% респондентов. В рейтинге было больше тысячи компаний со всей страны.

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