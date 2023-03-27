«Горячая линия» по незаконной продаже алкогольной продукции работает в Самаре

Звонки принимаются каждый день, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре работает «горячая линия» по незаконной продаже алкогольной продукции. Позвонить по ней могут все жители города.

— Вся поступившая информация рассматривается и направляется по подведомственности в уполномоченные органы, осуществляющие контроль за розничной продажей алкоголя, — рассказали в администрации Самары.

Каждый день, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней принимаются сообщения о продаже алкогольной продукции ночью, в местах, где запрещена розничная продажа, а также несовершеннолетним.

Помимо этого, можно сообщить об алкогольной продукции, качество и легальность которой вызывает сомнение. Работу «горячей линии» организовали министерство промышленности и торговли Самарской области и региональный центр обработки телефонных обращений.

Во время звонка потребуется назвать свою фамилию, имя, отчество и контакты. Звонить можно по телефонам: 8 (846) 2000-123 (многоканальный), 337-16-12, 337-14-73, 337-04-90, 337-19-92.

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