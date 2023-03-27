В Самаре обсудили меры поддержки вернувшихся с СВО военнослужащих

Межведомственное совещание по реализации программы "Возвращение" прошло в мэрии города Фото: администрация Самары

В администрации Самары обсудили реализацию программы «Возвращение», направленную на поддержку бойцов, вернувшихся из зоны СВО. В мероприятии приняли участие представители различных департаментов и министерств, фонда пенсионного и социального страхования, районные военкомы.

На совещании обсудили вопросы медицинского, психологического и культурного сопровождения военных, которые возвращаются из зоны проведения специальной военной операции. К примеру, бойцам доступна горячая линия психологической помощи. Звонки принимаются круглосуточно. Возможная и очная помощь психолога. Ее организуют через куратора, работающего с семьей военного.

Напомним, ранее губернатор Дмитрий Азаров утвердил межведомственный план по оказанию поддержки участникам СВО. Он включает: помощь в оформлении льгот, комплексное лечение и реабилитацию, помощь в переобучении и трудоустройстве, организацию отдыха и свободного времени. Разработанную в Самарской области программу представили президенту РФ Владимиру Путину. Он одобрил ее и поручил распространить по всей стране.

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